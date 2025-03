Guide d'observation des oiseaux

Vous commencez à vous intéresser aux oiseaux ou vous cherchez à devenir un meilleur ornithologue ? Si vous prenez le temps d'écouter et de regarder autour de vous, vous verrez que les oiseaux vous accompagnent au quotidien. Que vous habitiez en ville ou à la campagne, près de la mer ou à la montagne, il n'est jamais trop tard pour vous ouvrir à leur monde secret et captivant. Ce guide illustré et très pratique vous apprend à repérer, à observer et à identifier près de 200 espèces d'oiseaux d'Europe : grands, petits, colorés ou camouflés dans leur habitat. Ainsi vous saurez : - Quel équipement choisir ? - Quel est le meilleur moment pour les voir ? - Comment les reconnaître en vol ? - Pourquoi leur plumage ou leur bec sont-ils si différents ? - Comment créer des espaces pour les attirer dans votre jardin ou à votre fenêtre ? Prenez le temps d'observer les oiseaux autour de vous !