Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé

L'Occident est "désenchanté" , fermé à l'idée que l'univers est bercé de surnaturel et de métaphysique. L'homme quitte les églises parce que la foi est devenue sèche et sans vie. Mais l'homme est toujours en quête de quelque chose qui le dépasse. Observateur expérimenté du monde actuel, Rod Dreher nous encourage à retrouver le sens de l'émerveillement. Mêlant analyses, témoignages et récits personnels (il se livre ici comme jamais), Dreher invoque l'histoire, l'anthropologie, les neurosciences et les sources du christianisme. Il nous invite à redécouvrir le lien extraordinaire qui unit le monde naturel et le monde spirituel. Oui, les miracles existent ! Oui, les anges bons et mauvais existent ! Le bien et le mal également... Au plus profond de la foi chrétienne se trouvent les ressources pour animer notre compréhension du monde, illuminer notre imagination et nourrir notre âme face à la tentation ésotérique et la toute-puissance de la technique contemporaines. Le monde n'est pas condamné à l'emprise cartésienne et au règne de l'IA. Il est bien plus mystérieux, passionnant, religieux et exaltant. Si nous savons retrouver le sens de l'émerveillement, nos yeux s'ouvriront et nous accéderons à ce que chacun d'entre nous recherche : le sens profond de notre vie. Né en 1967, Rod Dreher est journaliste pour le magazine The American Conservative. Originaire d'une famille méthodiste, il se convertit au catholicisme en 1993, puis à l'orthodoxie en 2006. Son invitation à retrouver la tradition de philosophie morale aristotélicienne rencontre un puissant écho outre-Atlantique. Auteur du mémorable Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, succès de librairie aux Etats-Unis comme en Europe, puis de Résister au mensonge, Rod Dreher est installé en Hongrie depuis plusieurs années.