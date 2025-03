Aux petites heures de la nuit, Marlene parcourt les routes autour de son domicile, rêvant de croiser un signe de sa fille décédée. Pêcheur sur un bateau peuplé de solitaires maudits, son époux, Les, écume la mer et se noie dans le travail pour éloigner le malheur. Mari et femme mènent des existences séparées, où le fracas de la peine s'épuise dans la routine. Mais, quand la vie de Les bascule à bord du chalutier et que l'errance de Marlene l'entraîne dans une amitié délicate avec une travailleuse du sexe qu'elle tente de protéger, les époux doivent se résoudre à régler leurs problèmes ensemble. Glissement vertigineux dans un tourbillon de solitude, Arpenter les ténèbres brosse un portrait stoïque de la passion aux marges du XXe siècle américain. Le témoignage incandescent et solennel de la lutte d'un ménage face au passé et au présent, couronné par l'espoir de tracer un chemin vers le futur. Daniel Magariel est originaire de Kansas City. Son premier roman, Comme un seul homme, lauréat du New York Times Book Review Editors' Choice et de l'Amazon Best Book Award de 2017, a été traduit en huit langues et a fait partie de la sélection pour le prix Lucien Barrière. Il enseigne à l'université Columbia et vit à Cape May dans le New Jersey.