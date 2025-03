"Le burnout peut être un catalyseur de croissance et de changement, et une opportunité de se créer une vie authentiquement énergisée et pleine de sens." Si vous vous sentez constamment épuisé, en proie au stress, ou au bord du burnout, Respire est le livre qu'il vous faut pour retrouver votre énergie authentique et durable ! Ela Manga répond aux questions que nous nous posons tous dans notre quête du bien-être : Comment aligner notre vie avec nos rythmes naturels ? Quels signaux envoie notre corps pour nous prévenir de l'épuisement ? Comment éviter le burnout ? Telle une boussole qui nous orienterait à travers les défis de la vie moderne, ce livre propose des stratégies simples et de nombreux exercices. A travers des exemples issus de sa pratique, Ela Manga nous offre un guide concret et essentiel.