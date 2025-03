Mon couple, mon miroir

Nos relations affectives occupent la plus grande place dans notre esprit et notre coeur, et sont souvent l'objet d'un questionnement intense. Cet ouvrage nous montre que ce qui nous dérange chez l'autre (son irritabilité, sa psychorigidité, son impatience, sa jalousie, etc.) n'est en fait que le reflet de ce que nous condamnons en nous. En listant plus de cinquante "défauts" et en nous amenant à nous interroger sur ce que cela nous apprend sur nous-mêmes, sur les bénéfices que nous en retirons, mais aussi sur les dangers auxquels cela nous expose, l'auteure permet de transformer notre relation en un véritable outil d'introspection. De la même façon, elle détaille plusieurs pistes susceptibles d'expliquer ce qui nous empêche d'être en couple, car si nous ne trouvons personne, si la relation ne dure jamais, si nous n'attirons que des personnes indisponibles ou qui ne veulent pas s'engager, cela aussi parle de nous ! Alors, arrêtez de vouloir changer l'autre et vivez enfin une relation équilibrée et épanouissante... !