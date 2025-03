100 questions/réponses sur les relations toxiques de couple

Dans cet ouvrage, Stan Carrey répond à 100 questions sur les relations toxiques de couple et te donne toutes les clés pour savoir les identifier et les comprendre. Grâce à ses réponses, apprends à déjouer les pièges d'une relation malsaine, à communiquer efficacement avec ton ou ta partenaire, à te libérer de la culpabilité, à réagir face à l'absence de remise en question de l'autre et à bien d'autres comportements toxiques. Dans un langage simple et direct, Stan Carrey répond à tes interrogations pour te permettre d'apaiser et de pacifier tes relations... ou de t'en libérer ! La vie est déjà assez compliquée comme ça, alors ne subis plus tes relations ; choisis-les !