Premier avril

Après le tonitruant Mobylette , le diagnostic se confirme Frédéric Ploussard est un maître du rire jaune. Les mésaventures de Pierre, veuf trop tôt, qui galère avec ses deux enfants, lui offre la matière d'un roman cruellement drôle. Et le 1er avril est l'occasion rêvée de prendre une revanche sur la vie. Papa solo de deux enfants, Pierre se raccroche aux branches comme il peut. Parce qu'elle lui manque terriblement. Anne. Une tempête de bonne humeur et d'idées loufoques qu'un cancer lui a volée. La famille venait de déménager en Ardèche quand tout a commencé. Mais entre les gamins, le boulot, la vie à mille à l'heure et leur joyeuse insouciance, pas le temps de s'inquiéter pour un transit contrarié. Puis un jour, le couperet vient sonner la fin de la récré. Le crabe galope et se taille la part du lion. Mais le papa en surchauffe n'a pas dit son dernier mot, et il fomente une vengeance éclatante envers ceux qui leur ont rendu la vie bien chienne. Il va enfin se marrer, et Anne aurait adoré. Avec sa gouaille sans filtre et sa sensibilité désarmante, Frédéric Ploussard tisonne les braises de la joie et une revanche cocasse pour botter le cul au chagrin. LA PRESSE EN PARLE Pétaradant, dangereux parfois, hilarant souvent, zinzin en permanence. - Gérard Lefort, Les Inrocks Mobylette colle à la peau et à l'esprit. - Clara Georges, Le Monde des livres Une dérision prodigieuse, un rire aussi dévastateur que communicatif ! - Stéphane Jarno, Télérama