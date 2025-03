Economie de la révolution verte

Les désastres naturels se multiplient et les menaces - changement climatique, mais aussi pollutions, destruction de la biodiversité - ont fini par convaincre la plupart. Une politique écologique ambitieuse s'impose pour sauver la planète. Cela ne se fera pas sans efforts considérables, sur tous les plans, à commencer par l'économie. L'effort à consentir est colossal : au moins 4% du PIB mondial annuel, pendant plusieurs décennies. ll faut agir sans tarder mais en combinant les trois instruments principaux : normes réglementaires, taxes ou à l'inverse, subventions, incitations par les prix. Cette approche se décline dans tous les secteurs : énergie, habitat, industrie. Le traitement des pollutions et le recyclage, l'agriculture, l'élevage et la pêche ; la protection des forêts et de la biodiversité, la préservation des ressources en eau...