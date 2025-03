En avril 2019, Angèle dénonce haut et fort les violences sexistes dans son hit " Balance ton quoi ", écrit en réaction directe au mouvement social mondial #MeToo. Depuis plusieurs années, les chansons dites engagées se multiplient (" Run the World " de Beyoncé, " Amour censure " de Hoshi, " La Grenade " de Clara Luciani...) et tout se passe comme si le phénomène était nouveau. Mais saviez-vous que la pionnière du féminisme musical était une abbesse allemande née en 1098, Hildegarde de Bingen ? Que bien avant Nicki Minaj et Cardi B, dans les années 1920, de grandes reines du blues telles que Ma Rainey ou Bessie Smith chantaient déjà le sexe sur scène ? Ni muses ni groupies révèle comment les artistes féminines ont fait de la musique un puissant instrument d'affirmation pour défendre leurs droits et revendiquer l'égalité. 20 entretiens exclusifs, notamment avec Pomme, Santa, Yseult, Lio, Sheila, Angélique Kidjo, Yelle...