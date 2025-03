La valse des lucioles

Brazzaville 1998. La guerre vue par un enfant. Entre Jeux Interdits et Petits p ays, la longue route de l'exil racontée par Hassan, 10 ans Congo, 1998 Hassan, 10 ans, issu d'une famille aisée, vit dans un quartier de la capitale et fréquente une école privée. La vie suit son cours, malgré les braises encore incandescentes des conflits récents qui ont secoué le pays. Tout bascule en décembre 1998, lorsque la guerre éclate. Hassan et sa famille abandonnent leur maison et entament un long périple à travers le Congo rural et la forêt pour trouver refuge au Zaïre voisin. Un périple de 400km à pied marqué par la famine et la maladie, mais aussi par des rencontres avec les populations locales.