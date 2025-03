Lettre à un jeune professeur

En ces temps d'incertitudes, l'Ecole est et doit rester plus que jamais un rempart pour la défense de la démocratie. En effet, ce sont les enseignants qui apprennent aux élèves à devenir des futurs citoyens capables de "penser par eux-mêmes", à vivre ensemble malgré leurs différences et à comprendre le monde qui les entoure. A l'heure de la post-vérité, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, alors que nous avons plus que jamais besoin de professeurs, le métier attire moins. Le manque de reconnaissance, les injonctions institutionnelles contradictoires, les problèmes de discipline... tout cela inquiète et, parfois, rebute celles et ceux qui voudraient s'engager dans ce métier. Philippe Meirieu s'adresse ici à celles et ceux qui s'interrogent, qui débutent ou qui se découragent. Non pour les soupçonner ou les accuser, mais pour partager avec eux ce qui, au-delà des difficultés quotidiennes, fait sens et permet de reprendre tous les matins le chemin de l'école, du collège ou du lycée avec la conviction que se joue là notre avenir commun... et la volonté d'y prendre sa part.