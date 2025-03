Le manège des Andes

Au coeur de la plus grande crise migratoire de l'histoire moderne de l'Amérique latine, Yulimar, jeune vénézuélienne afro-descendante, entreprend un périple à travers la cordillère des Andes. Sans le savoir, elle suit la route tracée deux siècles plut tôt par Simon Bolivar pour libérer les peuples andins. Son objectif : atteindre Bogota dans l'espoir d'offrir un avenir meilleur à son fils laissé derrière elle. Arrivée à destination, elle croise la route de Gilda, Sicilienne ambitieuse, dirigeant une agence des Nations Unies en charge des migrations. C'est dans cette même organisation que vient d'être embauchée Sol, une Colombienne audacieuse marquée par l'effondrement de son entreprise d'accessoires canins. Successivement, Gilda et Sol tentent de venir en aide à Yulimar, ignorant tout de la force indomptable qui l'habite. Ces trois femmes deviennent alors les héroïnes d'une fresque intime et sociale, rythmée par les tambours africains et hantée par le spectre de la révolution bolivarienne. Malgré les obstacles et les trahisons rencontrés en chemin, parviendront-elles à réaliser leurs rêves ? Dans ce premier roman, Alexandre Lasheras construit une intrigue poignante et truculente qui entraîne le lecteur dans un tourbillon d'émotions et de rebondissements jusqu'à la dernière page.