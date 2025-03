Dictionnaire amoureux du féminisme

"Ma mère m'a élevée en me répétant : "Ne laisse jamais quiconque te faire croire que ta valeur est moindre." C'est forte de ce conseil que j'ai entrepris la rédaction de ce dictionnaire, désireuse de le voir résonner entre ses pages. Ma pensée s'étant construite au fil des années à travers mes lectures et mon vécu, je tenais à ce que mon livre soit traversé par tous les mots qui peuplent ma galaxie féministe. Des mots glanés aussi bien dans nos vies quotidiennes que dans les grands événements historiques, politiques ou médiatiques. J'ai puisé également dans les éclairages théoriques inspirés de travaux classiques ou de recherches récentes. Il me tenait à coeur de mobiliser des ressources empruntées à la culture populaire qui enchante mon esprit depuis l'enfance : littérature, cinéma, musique, bande dessinée ou fiction télévisée. Et, bien entendu, les femmes sont les héroïnes que j'ai choisi d'honorer ici. Les militantes d'hier et d'aujourd'hui dont le parcours a percuté le monde, les personnages de fiction qui ont nourri mon imagination, les créatrices qui par leur force ont redéfini les frontières de l'art ou encore les intellectuelles du monde qui ont structuré la pensée féministe. Le féminisme porte en son sein l'universalisme, aussi il se doit d'améliorer le sort de toutes les femmes sans exception. Le féminisme ne peut se contenter de corriger quelques injustices en surface, il est une révolution."