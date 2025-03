Ineffaçables

Bruxelles 2016. Au lendemain d'une vague d'attentats, des fresques pornographiques apparaissent sur les façades des quartiers populaires de la capitale et secouent l'opinion publique. Epaulé par Fred Boland, jeune recrue immature, l'inspecteur Karel Jacobs est confronté à une série de crimes sexuels d'une perversité sans nom. Les sévices s'enchaînent mais les victimes ne se ressemblent pas. Et le duo est rapidement dépassé par une enquête pavée de violence qui l'emmène dans les recoins sensibles de la ville. Samira, jeune mineure émancipée est retrouvée violée en plein coeur de Molenbeek. Sa route croise le chemin de Virgile Plisson, flic infirme relégué à la paperasserie et ancien membre de la cellule tag, prêt à tout pour reprendre du service. Du folklore estudiantin aux codes du street art, Clarence Pitz nous emmène dans les profondeurs de Bruxelles à travers un thriller rythmé et immersif basé sur un fait divers attesté, celui des fresques clandestines de Bruxelles.