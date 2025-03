Assiettes idéales pour une ménopause au naturel

Ce livre-outil a été réalisé pour permettre aux femmes de vivre leur ménopause comme une deuxième adolescence ou un second printemps et pour préparer leurs 30 à 35 prochaines années en croquant la vie à pleines dents. Vous découvrirez dans cet ouvrage les 5 piliers pour être en forme, les nouvelles routines à adopter, les plantes amies, 100 délicieuses recettes idéales pour répondre à ses nouveaux besoins et pour vivre sereinement cette période de transition hormonale en comprenant ce qui se passe dans son corps. C'est un véritable guide complet pour prendre facilement de nouvelles habitudes pour un bien-être total, mental et physique à long terme.