Extrait d’On voulait raconter la grande aventure



En 1935, Peter Flemming, archétype de l’explorateur anglais flegmatique et pince-sans-rire traversait cette même région du Xinjiang avec Ella Maillart, l’aventurière et écrivaine suisse. Une aventure de plusieurs mois, dont il fit le récit dans Courrier de Tartarie, devenu un classique de la littérature de voyage, à la fois comique et palpitant (Ella Maillart raconta elle aussi ce périple dans Oasis interdites). Dans l’introduction, il écrit : “Anyone familiar, even vicariously, with the regions which he traversed will recognise the inadequacy of my descriptions of them…”

De toute évidence, mes petits déplacements de touriste n’ont strictement rien à voir avec le voyage de Flemming, mais on pourrait facilement y retrouver, dans le récit que j’en fais, cette dose certaine d’approximation qu’il revendique (bien à tort dans son cas), et dont on pourra se rendre compte dans ce courrier envoyé à mes parents à l’époque, dans lequel je décrivais assez naïvement mon arrivée à Kashgar :



« […] Enfin nous arrivons, en pleine nuit, sous la pluie : Kashgar, tout au bout de la Chine, à quelques kilomètres du Pakistan. C’est une ville frontière sur la route de la soie, vers l’Asie centrale et au-delà le Moyen-Orient. Un lieu mythique comme on dit, et peut-être la moins chinoise des villes de la République populaire. Les Han sont minoritaires, fonctionnaires isolés en pleine culture ouïgour. Mais il y a aussi des Pakistanais, des Ouzbeks, des Kirghizes, etc. Dans les rues encombrées de la vieille ville les maisons sont jolies, couleur pastel, un balcon ouvragé à l’étage, des persiennes finement découpées. Au rez-de-chaussée, à l’ombre d’un large auvent coloré, des marchands de couteaux, des artisans fourreurs qui vendent des toques de léopard blanc, des chapeliers, des orfèvres, des tailleurs. Il y a des bancs à l’ombre, c’est paisible, on y discute pendant des heures, une tranche de pastèque bien fraîche à la main. La grande mosquée d’Id Kah est jaune vif, lumineuse et fleurie, flanquées de jolis jardins. Plus loin, un vieux quartier en forme de labyrinthe de murs craquelés et de ruelles sombres. On retrouve bien sûr ici comme partout ailleurs quelques larges et longues avenues et l’indétrônable statue de Mao, prêcheuse et imposante, mais les inévitables constructions chères aux urbanistes officiels n’ont pas encore défiguré la ville […]. »

C’était en 1995. Une bonne partie de tout cela a vraisemblablement aujourd’hui disparu.