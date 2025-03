No validation masculine

"J'en ai marre. Je vous écris pour pousser un énorme cri de colère. Les filles, notre émancipation n'est pas acquise. Nous, les femmes, n'avons pas encore gagné l'égalité. Nous vivons en liberté conditionnelle et courons encore souvent malgré nous après la validation masculine, ce regard qui nous suit partout et régit toute notre vie. Et il est grand temps que ça cesse. Que les hommes cessent enfin cette habitude insupportable. Et que nous cessions, nous, de rechercher l'approbation des hommes dans tous les aspects de nos existences". Dans ce manifeste sans concessions, Emma Barrabi, 17 ans, porte la voix d'une nouvelle génération de jeunes femmes. En partageant ses expériences quotidiennes face aux comportements masculins actuels, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les établissements scolaires ou dans la rue, cette lycéenne exhorte à en finir avec la validation masculine, qu'elle analyse avec une pertinence désarmante. Parce que le féminisme est plus que jamais d'actualité, son parcours de combattante s'affranchissant des tabous est à lire urgemment.