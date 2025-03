Biologie et Géologie aux concours BCPST

Vous souhaitez mettre à profit votre période de révision avant les écrits de Biologie, Biogéosciences et Géologie ? Cet ouvrage, vous propose de réviser les grands thèmes du programme en 20 jours tout en vous entrainant sur les épreuves types. Chacune des 20 sections correspondant à une journée de révision, comporte : - Les notions clés à maîtriser en Biologie, Biogéosciences et Géologie sur une thématique. - Les erreurs/confusions fréquentes à ne pas commettre sur les points difficiles du programme. - Des exemples permettant d'argumenter les notions abordées. - Des exercices simples et rapides pour vérifier sa compréhension. - Une carte mentale permettant de mettre les différentes notions du programme en relation. - Le plan d'un sujet de synthèse en biologie et biogéosciences ou des exercices sur documents en biologie et/ou géologie comme aux épreuves des concours Agro-Véto et G2E. Enfin, les candidats à l'écrit y trouveront également tous les conseils à suivre pour réviser de manière exhaustive et avec efficacité.