Un thriller d'une grande tension sur le basculement vers l'irréparable Alex et Jules sont deux cousins unis par un lourd secret. A moins de quinze ans, ils portent deux morts sur la conscience : celles d'une jeune conductrice et de son bébé. Le coupable : Jules. Mais, parce qu'il l'a bêtement poussé à commettre l'irréparable, Alex s'est mis en tête de le protéger. Deux ans plus tard, les deux garçons se retrouvent avec le cadavre d'une camarade de lycée sur les bras... Dans cette trajectoire inéluctable vers le crime, un nouveau drame survient, et l'un des deux cousins est envoyé en prison. Qu'est-ce qui pousse ce gamin à se laisser accuser en préférant le silence ? C'est ce que va tenter d'éclaircir la capitaine de police Corinne Amboise, bien déterminée à mener ce qui se révélera une suffocante chasse à l'homme. A propos de l'autrice Claire Favan travaille dans la finance et vit à Savigny-sur-Orge. Autrice de plusieurs romans, elle poursuit son exploration des contre-jours de l'humanité. Le Roi du silence est le lauréat du Grand Prix Iris Noir Bruxelles 2024. "Avec des personnages d'une justesse psychologique déroutante, Claire Favan construit une intrigue tendue de la première à la dernière page où les rebondissements se succèdent à un rythme suffocant jusqu'à la salve finale". Philippe Blanchet, Le Figaro Magazine "C'est noir, noir, noir... du début à la fin. Une pépite ! " Jean-Edgar Casel, librairie La Griffe Noire "Une lecture prenante, glaçante, machiavélique, teintée de psychologie, qui vous emmènera dans un jeu du chat et de la souris captivant ! " Delphine Menez, librairie Vauban