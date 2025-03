Fils prodigues

En ce week-end de festival du saumon à Ballina, en Irlande, les frères Ferdia ont décidé de faire payer Cillian English, petit dealer, pour un paquet de drogue perdu. Ils kidnappent son jeune frère, Doll, et le cachent dans la ferme isolée du grand Dev, fragile colosse solitaire, trop sensible pour un rôle de caïd. Dans ce petit monde où l'on se cabosse de génération en génération, entre pères absents et mères courage, sur une ligne d'horizon bornée par la débrouille, les joints et les pubs, personne n'a de quoi payer la rançon. Comme dans les meilleurs films de Ken Loach, il reste l'amour et la solidarité, même s'ils sont écorchés et hors la loi. Et des éclats d'humanité que Colin Barrett fait briller comme personne. Ce roman beau et délicat rend grâce à une jeunesse perdue dont les rêves s'effilochent avant même qu'on y croie. Il touche au coeur et confirme la place unique de Colin Barrett sur la scène littéraire irlandaise contemporaine. Dans une petite ville de l'ouest de l'Irlande, en quelques jours, c'est tout un monde, inoubliable et intense, qui est capturé pour le lecteur. Colm Tóibín