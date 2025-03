Tout le monde devrait avoir le droit de vivre dans une nouvelle de Bernard Quiriny. Un univers imprévisible et loufoque, peuplé de personnages étonnants : un suicidaire immortel, un garçon qui se dédouble la nuit, un brillant étudiant qui prépare une thèse sur rien, un Sherlock Holmes interlope... Mais aussi des maisons hantées, des musées farfelus, des coutumes locales improbables, des cadavres à la dérive. Et quantité d'histoires cocasses et troublantes qui font de ces Nouvelles nocturnes un cabinet de curiosités au charme mystérieux, porté par un style virtuose et mordant. Né en Belgique, auteur de romans, Bernard Quiriny est également un maître de la nouvelle dont il renouvelle le genre, entre fantastique et humour noir. Il a notamment publié L'angoisse de la première phrase, Contes carnivores (prix Victor Rossel), Une collection très particulière (Grand Prix de l'imaginaire), Histoires assassines et Vies conjugales.