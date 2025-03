Shinnosuke Nohara, surnommé "Shin-chan", est un petit garçon de 5 ans qu'aucune bêtise n'arrête ! Et entre sa mère addict au shopping, son père ayant un penchant pour les étudiantes, Nene et Kazama, ses amis du jardin d'enfants, sans oublier ses professeurs, chaque jour est une nouvelle et turbulente aventure ! Découvrez la série culte de Yoshito Utsui dans une toute nouvelle réédition, au sein de la collection Kôten. D'abord publié aux éditions Futabasha et adapté en animé, Crayon Shin-chan est une oeuvre humoristique et universelle de renommée internationale.