Le meilleur des deux mondes est la bande dessinée officielle de l'exposition permanente "Urgence climatique", visible à la Cité des sciences et de l'industrie jusqu'en 2034. Découvrez le récit du voyage scientifique et onirique d'une jeune mère, à la recherche d'un futur désirable à offrir à son fils. Elle ira puiser dans les racines de sa conscience écologique, les savoirs des siècles passés et la connaissance scientifique actuelle afin de trouver la voie de la réconciliation. La médecin de santé publique Alice Desbiolles fut l'une des premières à développer le concept d'éco-anxiété. Pour autant, elle souhaite alerter sur les dérives potentielles de cet état. Aussi invite-t-elle à sortir d'un militantisme écolo trop injonctif pour rester soucieux de la démocratie et du désir d'agir. "Si j'avais considéré le combat comme perdu d'avance, je ne serai sûrement pas devenue maman. J'ai résisté aux sirènes du désenchantement. Allons chercher de quoi nous réapproprier notre avenir". Anne Defréville offre de son dessin apaisant une introspection sur nos contradictions face à la planète... Cette BD inspirante et documentée nous emmène des peintures rupestres de la grotte de Pech Merle à la jungle amazonienne, en passant par les marchés provençaux et les grands musées scientifiques du pays. Avec les interventions (plus ou moins volontaires) de Romain Gary, un dodo, Alexandre de Humboldt (naturaliste, géographe et explorateur), Aimé Bonplant (botaniste), Alexandra David-Néel (orientaliste, écrivaine, féministe), Doc Endoc, Sophie Dubuisson-Quellier (sociologue), Adrian Stalter (co-commissaire de l'exposition), Philippe Bihouix (spécialiste des ressources minérales et promoteur de slow-tech), Laurent Hazard (Directeur de Recherche en Agroécologie), un moine tibétain et bien d'autres... Album réalisé en coédition avec la Cité des Sciences.