Quand on tombe amoureux, on se relève attaché

"L'amour ne frappe pas au hasard. Ce merveilleux moment ne touche que ceux qui y sont disposés. Toute notre vie, on peut réveiller l'empreinte amoureuse que l'on croyait engourdie. Ceux qui ont bénéficié d'un attachement sécurisé sont les plus faciles à aimer, mais certains se sentent plus à l'aise avec un attachement apaisé et moins fiévreux que l'amour intense, parfois source d'angoisse. Ceux qui, dans leur enfance, ont connu un désert affectif ont tendance à croire qu'ils ne sont pas aimables puisqu'ils n'ont jamais été aimés ; quand on les aime, ils pensent qu'ils ne le méritent pas et qu'on va à nouveau les abandonner. Il est alors difficile de tisser un lien d'attachement. L'amour fait parfois peur et l'attachement parfois emprisonne. Faudra-t-il inventer de nouvelles cours d'amour pour retrouver le plaisir d'aimer ? " B. C.