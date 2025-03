Raréfaction des ressources, encadrement réglementaire incertain, aléas extrêmes perturbant les chaînes de valeur, évolution des critères et du pouvoir d'achat... Déstabilisées par l'urgence écologique, les entreprises doivent se doter de nouveaux repères stratégiques pour ré-atterrir au sein des limites planétaires. Au-delà des pratiques de transition déjà engagées, il est nécessaire de s'ouvrir à une autre approche : la redirection écologique. Mêlant ambition et pragmatisme, cette démarche apporte de nouvelles questions : quel est le niveau de résilience de mes activités ? A quoi renoncer pour construire une stratégie réellement soutenable ? Ce livre et la cartographie qui l'accompagne offrent des éléments de réponse, à travers une méthode en quatre étapes visant à : - alerter et sensibiliser efficacement vos collaborateurs ; - identifier les incompatibilités de votre modèle économique ; - réaliser des arbitrages stratégiques difficiles mais nécessaires ; - planifier votre redirection. L'Anthropocène fera certainement des perdants chez les entreprises qui manqueront d'en prendre la pleine mesure. C'est aujourd'hui une transformation radicale qu'elles doivent engager.