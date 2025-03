Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien

Les ornithologues de tous bords sont en émoi ! Un caladrius - une espèce menacée d'extinction - a été aperçu en Angleterre, et un gigantesque concours pour le capturer est organisé. Même si Beth Pickering, jeune professeure précaire à Oxford, ne goûte guère ce genre de bousculade, il est difficile de résister au prix à la clé : une chaire ! Lancée dans la course, elle se heurte à son rival, Devon Lockley. Un vaurien de la pire espèce. Mais on ne peut pas pratiquer l'ornithologie sans enfreindre un minimum de règles. Beth et Devon comprennent vite que, dans l'ombre, quelqu'un complote leur perte. Ils n'ont pas le choix : malgré leur mésentente, il leur faudra faire équipe pour gagner...