Les dangers de notre alimentation

Devons-nous continuer à tolérer un système agroalimentaire créant de toutes pièces des inégalités révoltantes et mettant en péril notre santé ? Bien sûr que non ! Malbouffe hypermarketée, risques sanitaires et environnementaux cachés, précarité alimentaire galopante... Voilà à quoi aboutit un système alimentaire orchestré par une poignée de firmes toutes puissantes, étranglant au passage nos agriculteurs et agricultrices... Bref : la France, septième puissance mondiale, échoue à nourrir correctement ses 70 millions d'habitants. En révélant les intérêts privés qui se jouent de notre santé et les injustices criantes générées par le système agro-alimentaire et ses lobbies, Karine Jacquemart se bat pour nous toutes et tous, convaincue d'une chose : le contenu de notre assiette peut être un vecteur de mobilisation puissant pour exiger une société plus juste ! Car l'alimentation est un fil rouge au carrefour des enjeux sociaux, économiques, de santé et environnementaux. Avec une énergie folle, elle nous appelle à l'action collective, afin de renouer avec l'espoir.