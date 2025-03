"La géographie est, au sens premier du terme, une écriture de la Terre" [Marie-Hélène Lafon, Traversées, 2013]. Cette discipline permet autant de dégager la complexité de notre planète que la place diverse mais prégnante, souvent pressante, que l'humanité y occupe. Les changements globaux, et l'urgence qu'ils nourrissent, confirment actuellement le renouvellement de la géographie autour de la notion d'environnement, définie comme la combinaison des éléments naturels et socio-économiques qui constitue le cadre et les conditions de vie d'une société. Si on peut l'envisager comme un champ des possibles à exploiter, elle devient aussi matière à réflexion sur nos choix actuels et à venir pour maintenir l'habitabilité du monde. A destination d'étudiants de premier cycle universitaire et de classes préparatoires, de candidats aux concours, mais aussi de personnes sensibles aux enjeux environnementaux, ce livre a pour ambition de montrer ce que la géographie apporte à leur compréhension, en étudiant l'environnement comme l'articulation complexe et dynamique entre systèmes naturels et systèmes sociaux. Il délivre aussi des clés pour des études de géographie réussies, dévoilant les logiques et attentes de chaque type d'exercice proposé aux examens et concours.