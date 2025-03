Le fiancé d'une reine ; Une candidate trop parfaite ; Alliances de désir

Le fiancé d'une reine, Rachael Thomas Si Kaliana, héritière du royaume d'Ardu Safra, n'a pas trouvé un époux d'ici quatre mois, elle sera mariée de force par son père ! Eprise de liberté, elle jette son dévolu sur Rafe Casella, le milliardaire sicilien avec lequel elle a passé une nuit passionnée. Certes, il ne peut s'agir d'amour entre eux, mais au moins, leur engagement sera clair, et leur mariage de pure convenance... Une candidate trop parfaite, Michelle Smart Dante aime les femmes. Ce n'est pas un crime. Hélas, ses partenaires en affaires ne partagent pas cet avis, et lui prêtent une réputation scandaleuse. Aussi, pour mener à bien un gros contrat, lui faut-il d'urgence trouver une fiancée qui fera de lui un homme respectable... Or voilà que se présente à lui la belle Aislin, qui le déteste. La candidate idéale ? Alliances de désir, Julia James Elle ressemblait à une princesse de glace, pourtant, il brûlait de l'embrasser. Depuis qu'il a contracté un mariage de pure convenance avec Diana St Clair, Nikos ne songe plus qu'à changer les termes du pacte qu'ils ont conclu tous les deux. Comment en effet pourrait-il se contenter d'une union platonique, alors que sa nouvelle épouse éveille en lui un désir inouï et dévastateur ? Romans réédités