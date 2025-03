Proche de Vézelay, Avallon partage son nom avec celui de la légendaire île arthurienne, le paradis celte. Mais cetoponyme est aussi porté par plusieurs bourgs, une cinquantaine de lieudits, de nombreuses villes anglosaxonnes, un cimetièrecélèbre, sans parler de personnes, de sociétés commerciales, de chevaux, de bateaux, etc. L'ouvrage retrace l'histoire de ce nom, son évolution, la découverte de son étymologie, les controverses et les nuancesd'interprétation ainsi que les variations graphiques. Il évoque aussi les lieux qui ont abandonné le nom d'Avallon. Il étudie comment de Pline l'Ancien aux linguistes contemporains, poètes, savants et férus d'ésotérisme ont cherché la trace d'undieu de la fructification, d'un culte oublié. L'ouvrage narre aussi pourquoi dans sa version arthurienne comme dans la bourguignonne, il a inspiréécrivains, poètes etchansonniers, charmé peintres et dessinateurs.