Le lac-tempête

Juin 1972. Joshua, Randy, Taylor et Bonnie partent en randonnée dans le Vermont et finissent par établir leur campement devant un lac qui n'est présent sur aucune carte. Sur l'autre rive, un village délabré semble s'animer à la faveur de la lune, tandis que des milliers de papillons de nuit recouvrent l'étendue d'eau de leurs ailes sombres. Une nuit, Joshua aperçoit une belle et mystérieuse jeune femme sur la berge. Qui est-elle ? Que leur veut-elle ? A la fascination succède l'effroi. Car le danger est bien là. Réel. Palpable. D'autant que Ie solstice approche... Un thriller atmosphérique mêlant épouvante, mystère et romance.