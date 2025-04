Condamné à errer sur les mers et les terres les plus hostiles, Ulysse doit affronter les pires dangers et tentations pour espérer revoir Ithaque, sa patrie. Capturé par le terrible Cyclope, ou pourchassé par Poséidon, Ulysse fait preuve à chaque fois d'une intelligence et d'un courage hors du commun. Mais le temps presse, les prétendants au trône menacent sa femme et son fils... Arrivera-t-il à temps ? Découvrez un mythe fondateur à travers le récit des aventures d'Ulysse, le plus grand des héros, raconté par Michel Honaker.