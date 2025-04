A la fin de la guerre de Troie, le héros grec Ulysse s'apprête à regagner sa patrie, Ithaque, où l'attendent patiemment son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Mais les dieux en ont décidé autrement. Errant sur la mer pendant dix ans, il va devoir essuyer de terribles tempêtes et affronter tour à tour des créatures monstrueuses... Parviendra-t-il à surmonter ces épreuves et à rejoindre Ithaque ? (Re)découvrez ce grand classique de la littérature sous un nouveau jour avec : Une lecture audio intégrale des textes. Un itinéraire de lecture personnalisé. Tout ce que vous voulez savoir sur l'oeuvre et son auteur en un coup d'oeil. Des suggestions pour plonger dans l'univers de l'oeuvre.