Lili Sohn s'épile depuis ses 12 ans. Systématiquement. Mollets, cuisses, maillot, aisselles, doigts de pied, sourcils, moustache. Avec un rasoir, de la crème dépilatoire ou de la cire. Elle a même pris un abonnement dans une chaîne d'institut de beauté spécialisée en épilation. Depuis ses 12 ans, elle se fait mal, vérifie, contrôle, se contraint à la discipline de l'épilation. Elle observe et juge ses consoeurs, jusqu'au jour où elle décide de s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce poil, selon qu'il se trouve sur le corps d'une femme ou celui d'un homme est-il considéré comme dégoûtant ou comme viril. Que se passerait-il si elle décidait de se libérer de cette contrainte, en questionnant la dictature du glabre féminin ? C'est cette expérience d'un an, émaillée de références historiques et de témoignages, que retrace Lili Sohn dans cet album. Un sujet beaucoup moins anecdotique qu'on pourrait le croire !