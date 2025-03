Une grande saga familiale sur près d'un siècle, un récit original et complexe sur un monde disparu, un microcosme attachant du Sud de l'Italie. En 1976, à dix-huit ans, Valentino a quitté sa Calabre natale. Durant quarante ans, il a voyagé par le monde, avec la légèreté de ceux qui n'ont qu'un seul bagage et des rêves à foison. Mais tandis qu'il apprend le décès d'une lointaine parente, il éprouve le besoin soudain de retrouver ses racines. Dernier maillon d'une incroyable histoire familiale, Valentino se rend sur place et remonte le temps sur la trace de ses aïeux. Que reste-t-il de ses grands-pères, ces deux patriarches bourgeois bien établis dans l'Italie du sud : le " Notaire ", socialiste antifasciste bourru, et le " Pharmacien ", d'origine juive, rêvant secrètement de devenir violoniste ? Ses ancêtres, mais aussi les domestiques et habitants du village reprennent chair par des anecdotes merveilleuses : Ciccio Bombarda, le chauffeur sans permis, Peppo de la poste qui a peur de ses enfants, les tantes bizarres et les amis imaginaires, les amitiés qui durent du berceau à la tombe, les idéaux inaliénables et les faiblesses inavouées. A travers ces destins attachants s'inscrivant dans la grande histoire politique italienne, celle des deux guerres mondiales, du fascisme et des révolutions sociales, Mario Fortunato questionne le rôle des individus dans la transmission générationnelle, autant que l'appartenance à un lieu et à des êtres. Sud est un roman brillant sur la mémoire, qui hypnotise avec une efficacité prodigieuse. .