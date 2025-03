Meurtres au Mont Sainte-Odile

La mort s'est invitée au mont Sainte-Odile. Alors que l'inspectrice Maggy Muser et son fiancé, le médecin légiste Edouard Genvier, profitent d'un week-end en amoureux en Alsace, ils font la découverte du cadavre d'une jeune femme. Vêtue d'une simple peau de bête, cette dernière repose au fond d'une tombe mérovingienne, le coeur arraché. Contraint par sa hiérarchie de tenir éloignée de ses affaires son amante, la fougueuse détective Acame, l'inspecteur Thomas Michaelis continue de la voir en privé. Appelé à rejoindre Maggy et Edouard en urgence, il délaisse Acame sans lui fournir la moindre explication. Irritée par ce départ imprévu, la détective compte bien, avec l'aide de son fils Cid, un hacker talentueux, élucider le meurtre de la jeune femme avant son compagnon et comprendre les mises en garde qui leur parviennent : Méfie-toi de ce que tu vois, une porte peut en cacher une autre... Plus l'enquête avance, plus elle prend des airs de rituel ancestral. Touriste, employé, adepte ou encore homme de foi, le tueur peut être n'importe qui et frapper à tout moment...