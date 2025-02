Qui est cette femme, égorgée devant un commissariat où elle tentait de trouver refuge ? Pourquoi lui avoir coupé une main ? Et pourquoi ce tatouage sur son bras : "Les hommes ont autorité sur les femmes" ? Pour Chloé Latour, commandante à la Crime de Marseille, ce meurtre odieux n'est pas un cas isolé. Elle est convaincue qu'un réseau tentaculaire se cache derrière ce féminicide. Pire encore, l'affaire réveille ses propres cauchemars et lui donne une raison personnelle de retrouver ce tueur démoniaque. Quitte à se perdre dans les terres les plus hostiles... Des cités chaudes de Marseille aux déserts d'Arabie saoudite, de Dubaï aux îles turques, la piste que Chloé va remonter la conduira vers une effroyable vérité. Un chemin de violence absolue, dans l'univers codifié des narcotrafiquants, du rap, des fous de Dieu et des princes de l'or noir. Pour elle, l'heure des fauves a sonné.