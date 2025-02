22 longueurs

"Un vrai coup de coeur ! " SIEGENER ZEITUNG "A lire absolument". KULTUR BLOG "[Un livre] qui touche en plein coeur et montre comment et où trouver le bonheur". AACHENER ZEITUNG "[... ]ce que Wahl a créé à partir de cette histoire est vraiment phénoménal" . SAARBRUCKER ZEITUNG "L'un des plus beaux romans d'apprentissage, l'amour et la fratrie" . FALTER BUCHER PODCAST Les journées de Tilda sont strictement rythmées : étudier, tenir la caisse du supermarché, nager tous les soirs, s'occuper de sa petite soeur Ida et, les mauvais jours, de sa mère alcoolique. Elles habitent un immeuble triste d'une petite ville que Tilda déteste. Ses amis sont partis depuis longtemps, ils vivent à Amsterdam ou à Berlin, seule Tilda est restée. Car quelqu'un doit être là pour Ida, pour gagner de l'argent et assumer les responsabilités. Mais un jour, les choses commencent à bouger : Tilda se voit proposer un poste de doctorante à Berlin. Un avenir se dessine, prometteur de liberté. Et Viktor, le grand frère d'Ivan, un ancien ami de Tilda, apparaît dans sa vie. Viktor, qui, à la piscine, nage toujours vingt-deux longueurs comme elle. Tilda croit déjà que tout pourrait s'arranger quand la situation à la maison devient soudain hors de contrôle... "Très bien écrit, captivant, beau. [... ] Un livre authentique. Je l'ai lu avec un plaisir fou". SPIEGEL. DE "Ce roman est lumineux comme une journée de juin, se balance avec une grande légèreté comme un hamac. Parfois dur, toujours chaleureux". STERN "Un roman réjouissant, plein de tendresse et d'espoir". BUCHERMAGAZIN "Caroline Wahl dépeint ses protagonistes avec complexité, montre leurs aspirations et leur douleur. C'est précisément là que réside la force de ce beau roman". SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK "Un premier roman impressionnant". TAGESSPIEGEL "Wahl écrit avec finesse, une légèreté et un coeur admirables". BADISCHE ZEITUNG "La manière dont Caroline Wahl tire de son sujet une légèreté, voire un courage de vivre, est impressionnante" . ARD DRUCKFRISCH "Un roman délicat sur l'équilibre entre devoir et liberté" . HANDELSBLATT "Une langue d'une puissance folle combinée à une histoire très touchante". DONNA