La cité des miracles

L'assassinat. La violence. La destruction. Tels ont toujours été les domaines d'excellence de Sigrud je Harkvaldsson, ancien agent de Saypur désormais recherché pour le meurtre de plusieurs soldats. Quand il apprend la mort de sa meilleure amie, l'ancienne première ministre Shara Komyad, dans une explosion, Sigrud sait exactement ce qu'il doit faire. Shara lui a appris à se cacher, à suivre une piste, à trouver des informations sensibles. Il va faire tout cela, mais dans le but de la venger. Alors que son enquête progresse, il commence à se heurter à des difficultés inattendues : ses adversaires utilisent des miracles qui ne devraient plus fonctionner depuis la mort des dieux et leur commanditaire n'est visiblement pas humain... Si ce n'est pas un homme, si ce n'est pas un dieu, qu'est-ce alors ?