Sexe et utopie

Manifeste pour une sexualité radicale et politisée Imaginez un monde où les individus feraient des choix sexuels basés sur leurs préférences et leurs envies, et non sur ceux que l'ordre social leur impose. Un pays où la monogamie ne serait que du domaine du possible et non une obligation. Une ville où les travailleurses du sexe ne seraient pas mises au pilori. Une famille où les garçons ne subiraient plus une injonction à devenir des hommes cis hétéros virils... Au coeur des années 1980, aux prémices de la déconstruction du genre et des droits des minorités, Patrick Califia a formulé ces utopies. Avec ces treize articles, l'auteur offre la quintessence de ses combats contre la haine et la discrimination face à une Amérique puritaine. Un ouvrage fondateur, d'une actualité saisissante pour quiconque remet en question les notions de sexualité et de genre, hier comme aujourd'hui.