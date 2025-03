"Tu t'arrêtes toujours à ce qui arrive aux protagonistes, or, le plus important, c'est ce qui arrive à celui qui écoute et à celui qui raconte". A la mort de son père, un homme tyrannique, Atara décide de retrouver Rachel, sa mystérieuse première épouse. Elle réveille alors chez la nonagénaire un douloureux passé dans la lutte armée clandestine au sein du Lehi, un groupe sioniste terroriste. Rachel n'a rien oublié de ces années de résistance contre les Anglais, soixante-dix ans auparavant, à la veille de la fondation de l'Etat d'Israël, et surtout pas le prénom de celle qui aujourd'hui se présente à elle. Mais de qui Atara porte-t-elle le nom ? La rencontre de ces deux femmes liera à jamais leur destin.