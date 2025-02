Carnets d'Ukraine

"En novembre 2023, j'ai passé quelques jours sur le front en Ukraine. J'y suis allé parce que des amis ukrainiens m'avaient proposé de rencontrer ceux qui combattent. La plupart sont comme vous et moi, ils ne sont pas militaires de carrière et n'auraient jamais imaginé se retrouver dans une tranchée, sous les obus. Je suis parti avec du papier et un crayon, et je suis revenu avec ce carnet. A l'heure où il est publié, je ne sais pas qui, parmi eux, est encore en vie. Mais je sais ce que nous leur devons. "