Le dernier combat de Loretta Thurwar

"Ce livre est génial. Un sujet violent, un style magnifique. C'est écrit avec le coeur". Stephen King A la croisée des univers de Colson Whitehead, George Saunders ou encore Carmen Maria Machado, ce roman imagine un monde où des condamnés peuvent purger leur peine à condition qu'ils participent à un programme nommé "Divertissement pénal d'action criminelle" (DPAC). Téléréalité d'un nouveau genre, celui-ci met en scène des combats de gladiateurs version 2. 0, où les participants se livrent une lutte à mort sous les yeux d'une foule en liesse et de millions de streameurs. Si, au bout de trois ans, l'un d'entre eux est encore en vie, il est libéré. Superstar du circuit et combattante la plus capée, Loretta Thurwar est en passe de réaliser l'exploit. A l'aide de son légendaire marteau, elle enchaîne les victoires et s'approche chaque jour un peu plus du but ultime. Dans cette dernière ligne droite, elle peut compter sur le soutien d'Hamara Stacker, sa coéquipière et compagne. Mais pour ce faire, elle devra d'abord déjouer les embûches que lui tendent les producteurs du DPAC, prêts à tout pour accroître leurs profits. Usant de la dystopie comme miroir grossissant, Nana Kwame Adjei-Brenyah montre à quoi ressemblerait un système carcéral aux mains du secteur privé : déshumanisation des détenus, avidité prédatrice, dérives racistes et sexistes. La société du spectacle dans toute son horreur.