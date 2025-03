Un récit autobiographique sur la maladie, empreint d'humour et de gravité, porté par un irrépressible amour de la vie. Véritable odyssée médicale, La vie sans fondement est un récit de guérison. Avec l'énergie d'un homme jeune et dévorant la vie, le narrateur y décrit ses effondrements successifs comme ses remontées lumineuses - passant d'un cancer précoce à une errance hospitalière, dix ans plus tard, liée à un mystérieux problème au coccyx. Porté par une écriture galvanisante jamais dénuée d'humour, cet ouvrage interroge les périls de la maladie, de la souffrance, et pose une question brûlante : face à un corps qui nous trahit, comment trouver en soi la force de vivre ?