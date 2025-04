Le premier thriller d'Yves Sente, l'un des grands scénaristes deBLAKE ET MORTIMER, XIII et THORGAL ! "Quand les scientifiques du Pentagone dérapent, c'est à moi qu'on fait appel". Commandante Waya W. WINGS CHEFFE DE LA SECURITE DE LA DARPA Appelé par une voix intérieure aussi puissante qu'inexplicable, John Fox démissionne de son poste d'éditorialiste au Chicago Tribune et s'envole pour Bruxelles. Après avoir loué une maison à Waterloo et rencontré ses voisins, tous expats américains comme lui, il se rend compte que leurs vies et leurs passés présentent de troublantes similitudes avec son propre vécu. D'un point de vue statistique, pareilles coïncidences ne peuvent relever du simple hasard. Au même moment à Washington, au Pentagone, la commandante Waya Wings, cheffe de la sécurité de la DARPA (Defense Advances Research Projects Agency), reçoit un message d'alerte automatisé : le volontaire d'une ancienne expérience médicale sur la gestion des traumatismes de guerre a déserté. D'après les premiers éléments de son enquête, le fugitif s'est enfui au Canada d'où il a pris le premier vol pour Amsterdam. Quel secret se cache derrière les vies banales des nouveaux voisins du Clos de l'Empereur ? Quelle inavouable opération de son agence du département de la Défense Waya Wings mettra-t-elle à jour ? La découverte d'une première vérité mène souvent à une seconde... YVES SENTE est né à Bruxelles en 1964. Diplômé d'une licence / bachelier en droit et d'un master en sciences politiques, il devient directeur éditorial aux Editions du Lombard en 1991. Au début des années 2000, le besoin de passer de l'autre côté du miroir l'amènera à écrire des scénarios de bande dessinée pour de célèbres héros (plus de trente titres de Blake et Mortimer, XIII et Thorgal à ce jour) ainsi que des romans graphiques (La Vengeance du comte Skarbek, Cinq Branches de Coton Noir, Omula et Rema...) et de nouvelles séries (Le Janitor, Mademoiselle J.). Son premier roman, L'Expérience Pentagramme, paraît aux Editions du Seuil sous le label Verso en 2025.