James MCCullen Destro XXIV est l'homme derrière MARS. Industries, leader incontesté de la vente d'armes de haute technologie aux puissances mondiales... Mais l'émergence d'une nouvelle source d'énergie, l'Energon, a tout changé. Alors que les s jumeaux pampres a Tomme et Xamot Paoli émergent pour détruire leurs concurrents, Destro doit trouver un nouvel équilibre pour maintenir sa place au sommet : garder ses alliés près de lui et écraser ses ennemis. Avec DESTRO, Dan WATTERS (L'ETRANGE CREATURE DU LAC NOIR) explore le nouvel équilibre des pouvoirs de l'Energon Universe dans un techno-thriller alliant affrontements tactiques et action musclée. Avec Andrei Bressan au dessin, il développe une tout autre facette de la mythologie G.I. Joe en redessinant la légende de l'armurier, un antagoniste mémorable marqué par la nuance de son traitement.