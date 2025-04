Une maisonnette biscornue en plein coeur de la Bourgogne, Muriel tombe immédiatement sous son charme. Ce lieu émouvant et paisible devient son refuge. Elle y apprivoise ses peurs et empêchements de toujours : marcher seule en forêt, assumer son désir d'écriture. Dans sa boîte à outils, un panthéon d'inspiratrices telles que Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras ou encore Mona Chollet, les conseils de ses amis et voisins, ses souvenirs d'enfance, les lettres de sa chère grand-mère disparue. Pas à pas, elle se défait de ses craintes et avance vers l'existence dont elle a toujours rêvé. La Conquête de l'espace est une histoire à la fois intime et universelle sur les défis auxquels fait face une femme pour s'affirmer. Un livre compagnon, débordant de sensibilité, de sourires, de lumière, qui encourage l'audace et l'émancipation.