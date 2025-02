Descente à Bahia

Martin Reger, journaliste de trente-trois ans, quitte la grisaille parisienne pour le Brésil où il doit réaliser un reportage sur le peintre Pol Taburet. Depuis Salvador de Bahia et dans l'atelier où ils passent leurs nuits, les deux hommes nouent une intense relation d'amitié. Le jour, Martin Reger en profite pour prendre le pouls d'un monde sud-américain qu'il ne connaît pas - il se perd seul dans les églises, les marchés et les coins obscurs de la ville. Il découvre également la jungle où le peintre et lui partent à la rencontre d'un prêtre vaudou. Que se passe-t-il dans ce lieu de culte isolé où le sacrifice animal est toujours pratiqué ? Comment l'oeuvre se nourrit-elle de la violence qui l'entoure ? Martin Reger rédige son article et tient la chronique des évènements qui accompagnent la création des toiles. Avec ce nouveau roman, Matthieu Peck confirme son talent de styliste. L'écriture restitue de manière splendide l'atmosphère capiteuse de Bahia, son ébullition autant que sa part sombre, et dessine en filigrane le portrait d'un homme qui, par l'art et la camaraderie, revient à la vie.