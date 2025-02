Les Aventures d'Amina al-Sirafi Tome 1 . Edition collector

Lorsque Amina a décidé de reprendre sa vie en mer, elle est devenue davantage qu'une pirate. Elle est devenue une légende. Au cours de sa vie mouvementée, la capitaine Amina al-Sirafi a survécu aux pires malandrins, à plusieurs maris et à un authentique démon. C'est donc en toute tranquillité qu'elle prend enfin une retraite bien méritée. Mais lorsqu'elle est sollicitée pour retrouver la fille disparue d'un ancien équipier, il lui est impossible de refuser. Impossible en effet de tourner le dos à une ultime aventure qui lui garantirait une récompense mirobolante - en plus d'aider un vieil ami. Cependant, à mesure qu'Amina remonte la piste des dangereux ravisseurs, il devient clair que l'origine de cette poursuite à travers l'océan Indien est bien plus trouble qu'il n'y paraît. Il est toujours risqué de vouloir accomplir une dernière mission et d'essayer de s'emparer d'un pouvoir millénaire... dont le prix pourrait bien être votre âme.