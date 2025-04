Tu vas réussir, petite chenille !

Premier ouvrage d'une série de trois titres qui abordent les questionnements de petits personnages sur leur identité et leur personnalité. L'histoire consiste à rassurer le héros ou l'héroïne et à dépasser ses appréhensions. Ici la petite chenille redoute le moment où elle va devoir se transformer en papillon. Elle est angoissée par un avenir qu'elle ne connaît pas alors qu'elle apprécie sa vie actuelle. Un mentor va lui montrer que finalement grâce à l'amitié dont elle est entourée, tout va bien se passer et elle ne perdra pas au change. Grandir est une belle aventure !